Врач рассказала, когда после еды поспать полезно и когда это вредит здоровью

Многие замечают, что после плотного обеда неудержимо тянет прилечь. Одни приписывают это пользе, другие – вреду, но не все так однозначно, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на .REGIONS.Ru. Врач-терапевт Александра Куденко раскрыла нюансы послеобеденного отдыха.

Миф об "отливе крови от мозга"

Бытует мнение, будто после приёма пищи кровь устремляется от головы к желудку, лишая мозг кислорода – отсюда и желание вздремнуть. Однако это не более чем устаревшее представление.

Исследования подтверждают: у здорового человека мозговой кровоток остаётся стабильным при любых обстоятельствах. Причина сонливости кроется в другом: включается парасимпатическая система, отвечающая за покой и переваривание, колеблется уровень сахара, а гормоны насыщения влияют на общее состояние. Этот комплекс и дарит ощущение расслабленности.

По словам Куденко, переключение организма на пищеварение – естественный процесс. Но вот укладываться сразу после еды – не всегда верное решение, и ссылаться при этом на "отлив крови от мозга" не стоит.

Главный риск – рефлюкс

Наибольшую угрозу в горизонтальном положении представляет гастроэзофагеальный рефлюкс. На границе пищевода и желудка расположен сфинктер, выполняющий роль клапана. В нормальном состоянии он сомкнут и не пропускает желудочное содержимое обратно. Стоит человеку прилечь – и давление на этот клапан возрастает.

Если сфинктер ослаблен, кислая масса забрасывается в пищевод, вызывая изжогу, жжение за грудиной и кислый привкус. Систематические забросы травмируют слизистую и чреваты развитием рефлюксной болезни. Вдобавок в положении лёжа замедляется перистальтика – еда задерживается в желудке дольше, появляются тяжесть, вздутие и тошнота.

Врач предостерегла: тем, кто знаком с изжогой или имеет диагноз ГЭРБ, лежать после трапезы строго противопоказано. Гравитация в этом случае работает на человека, а в горизонтали он её лишается. Выждать следует как минимум два часа.

Когда полежать действительно нужно

Тем не менее есть состояния, при которых прилечь после еды – не каприз, а насущная потребность:

При демпинг-синдроме, возникающем после операций на желудке, пища чересчур стремительно покидает желудок и оказывается в кишечнике. Результат – слабость, потливость, головокружение, учащённое сердцебиение. Для замедления опорожнения медики советуют отдыхать лёжа около получаса.

При выраженной гипотонии давление после еды способно упасть ещё ниже, и горизонтальное положение уберегает от обморока – полезно провести так 15–20 минут.

Пожилым людям, склонным к головокружениям, тоже спокойнее прилечь: с годами механизмы регуляции давления дают сбои, и после еды может наступить постуральная гипотензия.

Если хочется просто отдохнуть

Если изжоги нет, а просто хочется отдохнуть – полежать допустимо, однако называть это полезным не совсем корректно. Скорее это безвредно и безопасно при условии: не тотчас после еды и недолго.

Само желание прилечь – нормальный отклик парасимпатической системы. Когда нет ни изжоги, ни кислого привкуса, ни тяжести, ни диагноза ГЭРБ, лежание само по себе ущерба не нанесёт. Лучше расположиться не плашмя, а полулёжа – приподнять изголовье или устроиться в кресле с откинутой спинкой. И не засыпать: короткий отдых – это одно, а сон после еды тормозит метаболизм и способен сбить режим.

Что до дневного сна, непродолжительный отдых помогает восстановить силы и повысить продуктивность. Главное – не растягивать его и не подменять им ночной сон. Как отметила Куденко, сон до 20 минут заряжает энергией, а вот час сразу после обеда грозит бессонницей ночью.

Что делать после еды

Оптимальное решение после приёма пищи – неспешная ходьба. Не интенсивная и не спортивная, а лёгкая прогулка по квартире или улице. Она запускает перистальтику и способствует продвижению пищи. Если идти не хочется – присядьте, откинувшись в кресле, но не ложитесь полностью.

Врач резюмировала: сразу после еды не стоит ни бегать, ни тренироваться – это тоже во вред. Золотая середина – посидеть или походить, дав желудку 15–20 минут, а уже потом браться за дела.