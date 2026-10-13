"Уничтожение изнутри": как распознать скрытое насилие в семье – советы психолога

О том, как работает психологический абьюз и почему от него не застрахованы ни мужчины, ни женщины, специалисты рассказали "Радио 1".

Психолог Сергей Ланг объяснил, что многие привыкли связывать абьюз исключительно с физическим насилием, криками и угрозами. Однако разрушительное поведение может проявляться гораздо незаметнее – через постоянное обесценивание, давление и попытки полностью контролировать жизнь близкого человека.

– Когда мы слышим слово "абьюз", представляем чаще всего побои и крики. Но это лишь верхушка айсберга. Абьюз – это не всегда означает бить, издеваться над человеком, выгонять из дома, пытаться его физически держать в страхе. Нет. Очень часто это означает уничтожение изнутри, – отметил Ланг.

По словам психолога, классическая схема абьюзера выглядит так: полностью разрушить внутренний мир человека, то есть "отрезать" его от друзей, обесценить увлечения и переделать под себя.

– При этом абьюзерами бывают не только мужчины. Женщины тоже часто проявляют агрессивное поведение. Фразы вроде "Какой ты мужчина, толку от тебя нет" – это чистый классический абьюз, – объяснил эксперт.

Психиатр-нарколог Сергей Золотилов обратил внимание и на возможные причины такого поведения. По его словам, разрушительные модели отношений нередко формируются еще в детстве, когда ребенок наблюдает за поведением родителей и воспринимает его как норму.

– Став взрослым, он воспроизводит ту же модель со своим партнёром. Это колоссальный вред, потому что человек не видит в себе проблемы и не доходит до специалиста, – подытожил психиатр.

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