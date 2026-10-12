Тайная тропа и провал в земле: поиски Усольцевых привели к опасному месту в тайге

Корреспондент Krsk.aif.ru несколько раз прошла по предполагаемому маршруту семьи Усольцевых и обнаружила другие дороги, которыми могли воспользоваться пропавшие. Среди них – старая лесовозная дорога и тропинка, ведущая к глубокому провалу в земле.

Изначально поисковики проверяли маршрут к скале Буратинка. Именно там 2 октября 2025 года волонтеры искали пропавшую семью. Однако в начале июня 2026 года СК сообщил, что отрабатывается и версия с маршрутом к скале Мальвинка. На тропе к ней находится Камень желаний, о котором Ирина, по словам сотрудников туристической базы "Геосфера", расспрашивала перед исчезновением.

Как рассказал один из местных жителей, с маршрута на Мальвинку можно свернуть на старую лесовозную дорогу. Она ведет к автомобильной дороге Мина – Ивановка, откуда можно продолжить путь в разных направлениях.

– Там спокойно можно пройти и с ребенком. Меньше двух часов – и выходишь на автомобильную дорогу Мина – Ивановка", – уточнил мужчина.

Однако для незнакомого с местностью человека такой путь может оказаться гораздо сложнее. Другой житель Красноярска рассказал, что сам пытался пройти по этой тропе и едва не заблудился.

– Мы часов пять по ней шли. Делали метки малярным скотчем, чтобы, если что, вернуться назад. В какой-то момент вообще не понимали, куда идти. Там медведей много, – поделился он.

Есть и другая версия, связанная с неприметной тропинкой между маршрутами на Мальвинку и Буратинку. Она не отмечена указателями и ведет к многометровому провалу в земле. Края углубления покрыты мхом и могут быть скользкими, поэтому его легко не заметить и провалиться.

О существовании провала рассказал гид, участвовавший в поисках семьи. По его словам, во время первых поисковых мероприятий он заметил, что из земли идет пар, подошел ближе и обнаружил пещеру.

Об этом месте знали и старожилы поселка. Координаты провала передали следователям. Пещеру обследовали профессиональные спасатели-альпинисты, однако тел погибших там не обнаружили.

При этом в Кутурчинском Белогорье есть и другие углубления, пещеры и гроты, часть которых может оставаться неизвестной. За время поисков специалисты обследовали множество подобных мест, но установить, куда именно направилась семья, так и не удалось.

Напомним, ранее в деле о пропаже Усольцевых всплыла новая тайна – загадочная запись.