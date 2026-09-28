Год без следов: директор базы «Геосфера» рассказал о последних днях семьи Усольцевых

Корреспондент krsk.aif.ru поговорила в Кутурчине с директором базы "Геосфера" Евгением Кудряшовым, где Усольцевы останавливались накануне исчезновения.

По его словам, базу забронировали за четыре дня, договаривался Сергей с администратором. 27 сентября семья сама съездила на Минскую Петлю, а оттуда приехала на базу – "довольные и уставшие". Баня на базе была на ремонте, поэтому предложили баню на личном участке Кудряшова; на крыше дома висит камера, которая зафиксировала приезд. Сергей отвёз дочь на базу и вернулся, они попарились с Ириной и уехали – всё заняло около часа.

На следующий день камера вновь зафиксировала их автомобиль: в 11.20 семья ехала на окраину посёлка, откуда начинается тропа к скалам Мальвинка и Буратинка. Записи изучили следователи. До выезда Ирина интересовалась у администратора Камнем желания – он находится на пути к Мальвинке. Куда именно решили идти, не сказали.

Кудряшов отметил, что сам живёт в Красноярске и в тот же день уехал, база была закрыта. О пропаже узнали во вторник от полиции, вернулись в среду и стали первыми, кто искал Усольцевых – прошли с охотниками до обеих скал. К вечеру приехали волонтёры, к выходным людей было уже много. По его словам, машину на окраине посёлка могли не заметить, потому что туристы уезжают оттуда на квадроциклах и автомобили стоят там по нескольку дней.

Кудряшов вспоминает, что около трёх часов дня налетел сильный ветер, а к восьми вечера задождило и похолодало. Он, как и местные, считает, что семьи на Кутурчине нет: если бы они остались на тропе или скалах, что-то нашли бы.

Заявление о пропаже подал сын Ирины Данил Баталов только 30 сентября. Масштабная операция длилась до 12 октября, в ней участвовали более полутора тысяч человек. Позже выезжали небольшие группы спасателей, полицейских и следователей; активная фаза возобновилась в июне 2026 года, тогда к тропам и скалам не пускали посторонних – были выставлены блокпосты.