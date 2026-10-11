Нелегальный массаж: в Кузбассе из-за мигранта временно закрыли частную клинику

Нарушения выявили в марте этого года. Правоохранители проверили одну из частных клиник Прокопьевска и установили, что там нелегально работал 55-летний иностранный специалист. Он оказывал услуги массажа и иглоукалывания.

Полицейские выяснили, что директор клиники была знакома с мигрантом.

– Установлено, что осужденная была знакома с иностранцем, зарегистрировала его в своей квартире и предложила работу в своей организации. Фактически по указанному адресу иностранец не проживал, – сообщает полиция Кузбасса.

В отношении мигранта составили административные протоколы за нарушение правил пребывания в России и незаконную трудовую деятельность. Ему назначили штрафы на общую сумму 4 тысячи рублей. Позже мужчина добровольно покинул страну.

На этом разбирательство не закончилось. В отношении руководительницы клиники возбудили уголовное дело о фиктивной постановке иностранного гражданина на учет.

– После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей, – уточнили в ведомстве.

Кроме того, деятельность клиники приостановили на 18 суток из-за нарушений правил привлечения иностранцев к работе.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что мигрантам в Кузбассе запретили работать в 40 сферах.