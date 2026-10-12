Погода в Кузбассе ещё сильно порадует - восхитительный прогноз от синоптиков

Холодные четверг и пятница станут самыми суровыми днями этой недели – ночами по области температура может опускаться до – 5, – 10 градусов, а днем будет всего +2, +7. Однако уже к выходным погода начнет меняться.

– В выходные дни вероятность осадков небольшая и температура немного повыше, – отметила синоптик Кемеровского гидрометцентра.

А с понедельника синоптики прогнозируют очередное повышение температуры.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что погода в Кузбассе на этой неделе будет неустойчивой.

Кроме того, ранее также стало известно, что среднемесячная температура в ноябре в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай ожидается выше нормы.