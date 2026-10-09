Кузбасс ждет теплый и сухой ноябрь - синоптики дали прогноз погоды на месяц

Ноябрь в Кемеровской области, как и в соседних сибирских регионах, ожидается теплее обычного: среднемесячная температура превысит норму на 1–2,5 градуса. Такой прогноз ТАСС озвучила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Кичанова. По ее словам, такая тенденция затронет Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Алтайский край и Республику Алтай.



Месячное количество осадков предполагается около нормы. Исключение составят восток Томской области, северо-восток Кемеровской области и юг Республики Алтай – там осадков ожидается меньше нормы.

– Среднемесячная температура ожидается выше нормы на 1-2,5 градуса, ноябрь [ожидается] теплый, – заявляет эксперт.

Температура воздуха в регионах ожидается от минус пяти до минус девяти градусов, по Томской области – до минус 14, а в горах Алтая может опуститься до минус 15.

Несмотря на локальные сообщения о первом снеге, предпосылок к установлению снежного покрова раньше среднестатистических сроков нет.

Напомним, ранее сообщалось, что сентябрь 2026 года в России занял второе место в списке самых теплых в XXI веке.