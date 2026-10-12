До -10°C: в Кузбассе начинается период предзимья - прогноз синоптиков

Неустойчивая погода ждет Кузбасс на этой неделе. Сначала на регион повлияет высотный малоподвижный холодный циклон, а ближе к выходным – антициклон. Именно так в области начнется период предзимья. Об этом сообщила синоптик Кемеровского гидрометцентра.

Сильных осадков и снегопадов пока не ожидается, но уже со вторника погода испортится: будет облачно, пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, а по области возможен и снег. Температура начнет постепенно понижаться.

– Особенно холодными будут четверг и пятница. В ночные часы по области возможно достижение значений – 5, – 10, днем всего +2, +7, – сообщила синоптик.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, какая погода ожидается в регионе в ближайшие несколько дней.