Оба онлайн, но молчат: чем опасны игры в недоступность по переписке – психолог

Два человека могут нравиться друг другу, но вместо открытого общения устраивать соревнование в безразличии: специально не отвечать на сообщения, выдерживать паузы и делать вид, что они слишком заняты для разговора. О причинах такого поведения РИАМО рассказал психолог Никита Иванов.

По словам специалиста, в переписке люди часто придают слишком большое значение времени ответа. При личном общении многое понятно по взгляду, голосу, интонации и жестам. В чате этих сигналов нет, поэтому даже обычная задержка начинает казаться признаком отношения к собеседнику.

– Ответил через минуту – "слишком доступен", через 3 часа – "занятой, у него своя жизнь", через сутки – "кажется, ему вообще неинтересно", – объяснил Иванов.

В результате человек начинает намеренно скрывать собственную заинтересованность. Он видит сообщение, радуется ему и уже готов ответить, но откладывает телефон, чтобы не показаться слишком увлеченным общением.

При этом быстрый ответ сам по себе не означает навязчивость.

– Навязчивость – это когда не уважают отсутствие ответа, требуют постоянной доступности, пишут снова и снова, нарушают обозначенные границы, – отметил специалист.

Самое неприятное начинается, когда оба собеседника придерживаются одной и той же тактики. Один намеренно отвечает позже, чтобы сохранить привлекательность, второй воспринимает это как холодность и тоже начинает дистанцироваться. В итоге первый замечает отдаление и решает, что правильно сделал, скрыв свои чувства.

Так возникает эффект самосбывающегося пророчества: люди боятся показаться слишком заинтересованными, поэтому ведут себя холодно и в результате действительно создают дистанцию.

– Поэтому я бы не искал правильного интервала между сообщениями. Если отношения требуют постоянно высчитывать, сколько минут нужно изображать безразличие, проблема уже не в скорости ответа, а в собственной тревожности и слабой способности вынести неприятные эмоции, – добавил психолог.

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