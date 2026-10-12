Депрессия или плохое настроение: где проходит опасная граница? Отвечают специалисты

Для VSE42.Ru на вопросы о депрессии ответил Шестаков Антон Алексеевич – врач-психиатр, психотерапевт, судебный эксперт, магистр по охране здравоохранения, клинический психолог. По его словам, при депрессии происходит дисбаланс нейромедиаторов, особенно серотонина и дофамина. Снижается активность в префронтальной коре, которая отвечает за решения и планы, и гиперактивируется миндалевидное тело – центр страха и тревоги.

Отличить плохое настроение от депрессии можно по нескольким признакам. Плохое настроение проходит за дни, а депрессия давит недели и месяцы подряд – человек не может выбраться, даже если обстоятельства улучшились. При депрессии теряется удовольствие от всего: любимых фильмов, общения с друзьями, еды. Это не нежелание, а физическая неспособность получать радость из-за нехватки дофамина. Добавляются физические симптомы: изменение сна и аппетита, боли в теле, усталость, которая не проходит после отдыха. Тревожный сигнал – навязчивые мысли о смерти и самоповреждении.

– При депрессии нередко исчезает сама способность получать удовольствие – это называется ангедонией. Если подавленность или потеря интереса продолжаются большую часть дня почти ежедневно не менее двух недель, нарушаются сон, аппетит, работоспособность, появляется чувство безнадежности, необходима профессиональная оценка, – отметил психолог Родион Чепалов.

Он также напомнил, что внешне похожее поведение может иметь разные причины. В пример он привел Обломова из романа Гончарова: его пассивность можно рассматривать как художественную иллюстрацию избегания жизни, но ставить литературному герою диагноз депрессии было бы неверно.