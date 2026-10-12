В Кузбассе тарифы обгоняют Москву, а зарплаты отстают - люди на пределе

С 1 октября в Кузбассе подорожали коммунальные услуги. По данным РЭК, рост составил от 14,1% до 21,9% — в зависимости от города. Сами люди говорят, что платёжки выросли на 20–26%. А зарплаты при этом не изменились. И на фоне этого дорожает всё — от хлеба до бензина. Своё недовольство жители выплеснули в комментариях под постом губернатора Ильи Середюка. Их набрались сотни.

"Квартплата выше, чем в Москве"

Чаще всего люди жалуются на несправедливость тарифов. Они сравнивают Кузбасс с Москвой и другими регионами, где, по их мнению, цены ниже, а зарплаты выше.

- Почему в Кузбассе тарифы на коммуналку выше, чем в Москве и других регионах? Шахты закрывают, работы нет. Мы и с нынешними ценами не справляемся, все в долгах и кредитах, — пишет Юлия.

Другая жительница, Анна, тоже не понимает:

- Почему квартплата в Кузбассе поднялась выше, чем в Москве? У нас же нет московских зарплат.

Ответ властей: «Цены свободные»

На эти упрёки ответили в Минпроме Кузбасса. Там пояснили, что цены на товары и услуги в России не регулирует государство. Они свободные и зависят от спроса и предложения. Если рост не превышает инфляцию, это не нарушение. А если цены завышают необоснованно, информацию передают в УФАС и прокуратуру.

- Вопрос необоснованного роста цен находится в компетенции УФАС России, — говорится в ответе.

Но людям такой ответ не понравился. Любовь И. написала: «Как вы объясните 100-процентное повышение стоимости перевозки одной машины угля в 2025 году? Разве это было обоснованно? Я спрашивала губернатора не только про сахар, соль и хлеб, но и про тарифы на ЖКХ, про бесконечный рост цен на бензин. Ваш ответ я считаю насмешкой».

«Зарплату снизили, как выживать?»

Особенно тяжело приходится бюджетникам. Светлана Е. пишет: «Интересует зарплата бюджетников, особенно медиков. Плата за ЖКХ выросла уже сто раз, продукты и проезд подорожали, а зарплату снизили. Как нам выживать? Три года не было индексации, хотя положено каждый год».

Люди замечают: тарифы растут на фоне закрытия предприятий и сокращений. В Киселёвске, Прокопьевске и Анжеро-Судженске работы всё меньше, а цены — всё выше.

- Работы нет, плату за ЖКХ повышают несоразмерно, вода такая, что не помоешься. Школы и медицина в развале. Уголь стал не нужен — и люди тоже, — пишет Светлана П.

«Тарифы выросли, а качество упало»

Отдельная боль — несоответствие цены и качества. В Белово жалуются на ржавую воду с запахом тухлятины. В Кемерово — на отсутствие отопления при работающих счётчиках. В Ленинск-Кузнецком — на аварийные дома и плохой капремонт.

- Когда в Белово прекратится ужасная вода? Цвета заварки, с запахом тухлятины. Всё лето травят народ, ещё и ЖКХ повышают. Когда это закончится — за наши же деньги? — пишет жительница региона.

Напомним, ранее редакция VSE42 писала, что беловчане продолжают мучиться от грязной воды и заваливают соцсети жалобами. Также известно, что беловские УК штрафуют за воду.

Экономисты говорят, что ситуация в Кузбассе типична для моногородов с сырьевой экономикой. Когда угольная отрасль в кризисе, бюджет недополучает деньги, а социальные обязательства растут. Власти вынуждены поднимать тарифы, чтобы покрыть расходы ресурсоснабжающих организаций.

Многие кузбассовцы берут кредиты, чтобы оплатить коммуналку. Кто-то экономит на еде и лекарствах. Будет ли пересмотр тарифов или новые меры поддержки — пока неизвестно.