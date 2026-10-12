Надоели горькие огурцы? Агроном раскрыла секрет выбора семян – топ самых вкусных

Огурцы с неприятным горьким привкусом могут испортить и летний салат, и домашние заготовки. Чаще всего причина кроется в стрессе, который испытывает растение из-за перепадов температуры, недостатка влаги или сильной жары. Однако снизить риск появления горечи можно еще на этапе выбора семян. Об этом рассказала агроном Нелли Гуляева.

За характерный горький вкус огурцов отвечает кукурбитацин. Существуют сорта, в генетическом коде которых заложено отсутствие этого вещества.

Один из таких вариантов – "Герман F1". Это партенокарпический гибрид, которому не требуется опыление пчелами. Его можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Плоды отличаются плотной хрустящей мякотью без пустот и подходят как для свежих салатов, так и для засолки. Гибрид ценят за стабильный вкус и устойчивость к появлению горечи.

Еще один популярный вариант – "Кураж F1". Его выбирают за высокую урожайность: при благоприятных условиях в одном узле может формироваться по 5-7 огурцов. Гибрид также способен переносить перепады температуры. Плоды имеют ярко-зеленую окраску, мелкобугорчатую поверхность и сочную мякоть.

Для любителей небольших огурцов с выраженными бугорками подойдет "Мурашка F1". Это скороспелый гибрид, который рано начинает плодоносить. Он отличается хорошей устойчивостью к ряду заболеваний, а плоды подходят для домашних заготовок. Мякоть у огурцов нежная, без выраженной жесткости. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.

Напомним, ранее агроном рассказал кузбассовцам, какие цветы лучше всего выбрать новичкам для выращивания в квартире.