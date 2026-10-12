Мечта для аллергиков и чистюль: 3 лучших породы кошек, которые не линяют

Мечтаете о кошке, но не хотите постоянно собирать шерсть с дивана, одежды и ковров? В ИА Stavropol.Media назвали российские породы, представители которых не линяют или оставляют после себя минимум шерсти.

Донской сфинкс: ни шерсти, ни вычесывания

Донской сфинкс – одна из самых известных бесшерстных пород. У этих кошек мягкая кожа, а привычное вычесывание им не требуется.

Однако отсутствие шерсти не означает, что питомец совсем не нуждается в уходе. Из-за особенностей кожи может потребоваться регулярная гигиена. Также сфинксов важно беречь от переохлаждения и прямых солнечных лучей.

Петербургский сфинкс: минимум шерсти и максимум активности

В зависимости от генетики кошки этой породы могут быть практически голыми или иметь тонкий шерстный покров.

Питерболды отличаются активностью и сильной привязанностью к людям. Им необходимо комфортное теплое место для отдыха, а уход за кожей подбирают с учетом типа шерстного покрова.

Уральский рекс: кудрявый и почти не линяет

Тем, кто предпочитает кошек с шерстью, стоит присмотреться к уральскому рексу. Его отличительная особенность – короткая волнистая шерсть, которая придает питомцу необычный кудрявый вид.

Уральские рексы обычно линяют умеренно или слабо, поэтому шерсти на мебели может быть меньше, чем от многих других кошек. Для ухода достаточно периодически осматривать шерстный покров и при необходимости аккуратно расчесывать его.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что питомцы из Кузбасса отправились во Францию, Германию и другие страны.