Общество

Кошки и собаки из Кузбасса отправились во Францию, Германию и другие страны

С января по октябрь этого года жители Кемеровской области вывезли десятки собак и кошек за границу.

За десять месяцев 2026 года под контролем Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора из Кузбасса за границу вывезли 106 домашних животных. Все они сопровождали владельцев, которые отправлялись за рубеж на самолетах и автомобилях. Ветеринарные сертификаты оформили на 59 собак и 47 кошек.

Перед путешествием всех питомцев в обязательном порядке чипировали, осматривали государственные ветеринарные врачи, а также проверяли наличие действующей вакцинации в соответствии с видовой принадлежностью.

– Нарушений правил перевозки животных не зафиксировано, – подчеркнули в ведомстве.

Сертификаты на вывоз животных получили владельцы, отправившиеся в Сербию, Испанию, Грузию, Вьетнам, Таиланд, Китай, Абхазию, Турцию, Бразилию, Францию, Германию, Узбекистан, Монголию и Израиль.

Фото: VSE42.Ru
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