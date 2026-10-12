Свалка не потухла: жители кузбасского города продолжают дышать гарью

В соцсетях Ленинска-Кузнецкого снова появились публикации о горящей свалке в районе Лапшиновки. Об этом сообщили местные жители.

– К 04:00 ночи уже почти догорела наша свалочка. Продолжаем дышать полной грудью, – пишут горожане с горькой иронией.

Напомним, что свалка в районе Лапшиновки беспокоит жителей давно. И это уже не первый раз, когда она горит.

Ранее VSE42.RU сообщал, что администрация Ленинск-Кузнецкого округа объясняла причину. По их словам, очаг тления активизировался из-за усиления ветра.

Тогда в администрации заявили, что идёт локализация. Задействовали 6 специалистов и 5 единиц спецтехники.

А ещё раньше, в августе, на этой свалке тоже был открытый очаг возгорания. Тогда на место выезжал глава округа Василий Мельник. Тушение шло круглосуточно.

А горящие свалки в Кузбассе – проблема не только Ленинска-Кузнецкого. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемерове загорелась огромная свалка – едкий дым накрыл Кировский район, а площадь возгорания составила 800 квадратных метров.