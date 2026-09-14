Происшествия

В Кемерове загорелась огромная свалка – едкий дым накрыл город

В областном центре загорелась свалка. Кемеровчане пожаловались в соцсетях на едкий дым в городе.

Жители Кировского района Кемерова пожаловались на сильный едкий запах и дым. В промышленной зоне недалеко от ТЭЦ разгорелся пожар. Информация об этом появилась сегодня, 14 сентября, в телеграм-канале "Инцидент Кемерово".

По словам горожан, столб дыма было видно за несколько километров. Дым при этом расходился в разные стороны.

Журналист VSE42.RU обратились за комментарием в МЧС Кузбасса. В ведомстве сообщили, что горел мусор на территории свалки недалеко от улицы Черемховского. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. На место выезжала одна единица техники.

Напомним, ранее удушливый едкий дым накрыл один из кузбасских городов. Там тоже загорелась свалка. Огромный подземный пожар тушили круглыми сутками.

Фото: тг / Инцидент Кемерово
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