Снова задыхаться: горящая свалка опять душит жителей кузбасского города - что говорят власти

В соцсетях Ленинска-Кузнецкого вновь появились жалобы на горящую свалку в районе Лапшиновки. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, стоило только подуть ветру, как жители Лапшиновки и микрорайона снова начали задыхаться. Люди спрашивают администрацию Ленинск-Кузнецкого округа, когда она наконец решит эту проблему. Они также поинтересовались, где обещанное отслеживание ситуации на "зловещей свалке".

Администрация Ленинск-Кузнецкого округа отреагировала на жалобы. Там пояснили, что причиной активизации очага тления на полигоне стало усиление ветра. В 12:15 5 октября специалисты ООО "Спецавтохозяйство" выявили очаг.

– В рамках утверждённого плана ведётся локализация: задействованы 6 специалистов и 5 единиц спецтехники, выполняются обследование территории, локализация и засыпка очага, – отметили в администрации Ленинска-Кузнецкого.

Напомним, возгорания на этой свалке тревожат горожан уже не в первый раз. Ранее VSE42.RU сообщал, что в прошлый раз глава округа посещал место происшествия и рассказывал о причинах возгорания.