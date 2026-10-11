До -7°C: Кузбасс накроют резкие перепады температур 12 октября

Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на завтра, 12 октября.

Так, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура составит от −2 до +3 градусов, местами опустится до −7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +9, +14 градусов.

Ветер будет юго-западным, со скоростью 3–8 м/с. Днем местами возможны порывы до 13 м/с.

В Кемерове ночью ожидается 0, −2 градуса, днем – +10, +12 градусов. Существенных осадков не прогнозируется, ветер также будет юго-западным 3–8 м/с.

При этом в регионе сохраняется высокий риск пожаров.

– 12.10. 2026 года на территории Кемеровской области местами сохраняется высокая пожароопасность (4 класс), – предупредили в метеоцентре.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на ноябрь в Кузбассе – ожидается теплый и сухой месяц.