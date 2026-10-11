"Дрожали стекла": город Кузбасса внезапно прогремел на всю Россию

Вчера, 10 октября, в Калтане прошел фестиваль "Тыква Фест – 2026". Об итогах масштабного мероприятия рассказал глава Калтанского округа Константин Коробкин в месседжере МАКС.

Фестиваль развернулся на площади у ДК "Энергетик" и собрал в этом году рекордное количество гостей – 14800 людей. На один день площадка превратилась в место встречи любителей осенних угощений и музыки.

Главным событием стало приготовление огромной порции тыквенного супа. Всего участники сварили 200 литров блюда. Достижение внесли в Гастрономическую книгу рекордов России.

– Финал праздника прогремел так, что дрожали стёкла – выступление группы "Братья Грим"! Настоящий музыкальный взрыв, под который танцевала вся площадь, – поделился мэр.

Глава округа также подчеркнул, что такие события делают Калтан еще более сплоченным, теплым и любимым.

Напомним, в Кузбассе это не первый "тыквенный" рекорд. Так, на фестивале в Яшкинском округе сварили самое большое варенье в стране.