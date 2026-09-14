В Кузбассе сварили варенье, которое попало в Книгу рекордов

Как сообщили областные власти в своих соцсетях, в старинном селе Пача Яшкинского округа прошёл яркий фестиваль "Пачинская тыква". Уже в четвёртый раз он собирает тысячи кузбассовцев и возрождает традиции дореволюционных ярмарок.

Праздник появился благодаря энергии местного жителя Дауда Картоева. Тыква здесь – символ не случайный: селянам удаётся выращивать огромные экземпляры. В этом году пачинцы представили рекордный урожай – сразу 12 плодов весом по 100 кг и больше.

Ещё одним громким событием стало приготовление самого большого тыквенного варенья в стране. Рекорд официально зафиксирован и войдёт в Книгу рекордов проекта "Россия вдохновляет на путешествия".

– Такие самобытные инициативы наполняют нашу жизнь теплом. Кузбасс – край увлечённых людей, любящих свою землю, – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что кузбасский силач порвал рекорд Сибири.