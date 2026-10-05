Мигрантам в Кузбассе запретили работать в 40 сферах: список профессий

В Кузбассе обновили запрет на работу мигрантов по патентам. Об этом говорится в постановлении губернатора Кемеровской области – Кузбасса.

Документ устанавливает запрет на 2027 год. Он касается иностранцев, которые работают по патентам. Хозяйствующим субъектам в регионе запрещается привлекать таких работников по целому ряду видов экономической деятельности.

Список внушительный – 40 пунктов. В него вошли добыча угля подземным способом, добыча руд и песков драгоценных металлов, производство детского питания, кокса, жидкого топлива, химических веществ, удобрений, пестицидов, фармацевтических субстанций и лекарств, а также производство оружия и боеприпасов.

Кроме того, мигрантам нельзя будет работать в торговле – как оптовой, так и розничной. Под запрет попали продажа автомобилей, напитков, табака, топлива, бытовых товаров и продукции культурно-развлекательного назначения.

Также запрет коснулся транспорта – перевозок пассажиров в городе и пригороде, работы легкового такси и прочего сухопутного пассажирского транспорта. В списке есть и курьерская деятельность.

Ещё в перечне – предоставление мест для краткосрочного проживания, аренда и лизинг автотранспорта, деятельность по трудоустройству и подбору персонала.

Как отмечается в документе, отдельно выделены образование, медицина и социальные услуги. Мигранты не смогут работать в общем образовании, общей и специальной врачебной практике, косметологии, массажных салонах, оказывать медицинский уход с проживанием, помогать на дому людям с ограниченными возможностями, психическими расстройствами и наркозависимым, а также предоставлять услуги по дневному уходу за детьми.

Со дня вступления постановления в силу хозяйствующим субъектам запрещается принимать на работу иностранных работников по патентам по этим направлениям. На то, чтобы привести численность работников в соответствие с запретом, даётся 3 месяца со дня вступления документа в силу.

– Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2027 года, – пояснили в постановлении правительства кузбасса.

Если сравнить со списком на 2026 год, он был больше – 43 пункта. В новой версии стало 40. Образование объединили в одну строку, часть сфер убрали, а курьерскую деятельность и аренду авто добавили.