Плесень и кишечная палочка: чай Greenfield признали опасным

Что нашли при проверке

"Продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по показателям безопасности – микробиологическим показателям", – заявили в ведомстве.

В продукте выявили превышение содержания плесени и недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки – колиформ – в одном грамме.

Какие меры приняли

Кроме запрета на поставки и реализацию, комитет предписал изъять продукцию из обращения. Также предусмотрено прекращение действия документов об оценке соответствия.

По данным ведомства, производитель напитка – российское ООО "Орими". Меры касаются именно Greenfield Buckwheat & Cocoabeans в пакетиках для разовой заварки, сообщает "Росбалт".