Плесень и кишечная палочка: чай Greenfield признали опасным

В Белоруссии с 10 октября запретили ввоз, обращение и продажу чайного напитка Greenfield Buckwheat & Cocoabeans в пакетиках для разовой заварки. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по стандартизации республики.
Что нашли при проверке
"Продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по показателям безопасности – микробиологическим показателям", – заявили в ведомстве.
В продукте выявили превышение содержания плесени и недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки – колиформ – в одном грамме.
Какие меры приняли
Кроме запрета на поставки и реализацию, комитет предписал изъять продукцию из обращения. Также предусмотрено прекращение действия документов об оценке соответствия.
По данным ведомства, производитель напитка – российское ООО "Орими". Меры касаются именно Greenfield Buckwheat & Cocoabeans в пакетиках для разовой заварки, сообщает "Росбалт".