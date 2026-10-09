Выглядят милыми, но опаснее лис и медведей: зоолог раскрыл страшную правду о ёжиках

Зараженный бешенством еж может быть опаснее больной лисицы, поскольку у него отсутствуют внешние признаки заболевания, рассказал зоолог .Владимир Ефременко. При этом именно безобидные и милые с виду ежики часто являются переносчиками целого ряда опасных инфекций, сообщает издание Inkazan со ссылкой на 360.ru.

В итоге получается так – выглядеть зверек может абсолютно здоровым, его начинают подкармливать дачники, брать на руки дети. А на деле милый лесной питомец является переносчиком целого ряда опаснейших заболеваний.

"Холера, чума, бешенство: все, что угодно. Ежи – распространенные переносчики болезней. К тому же, из-за иголок они не могут эффективно очищать свое тело, поэтому бывают буквально усыпаны паразитами и клещами", – сказал эксперт.

Похожим "набором" опасных болезней обладают и другие лесные звери. К примеру, медведи, которые массово выходят в этом году к населенным пунктам, могут причинить серьёзный вред, даже не проявляя агрессии, а просто появившись на улице. Все дело в том, что они бывают переносчиками множества болезней, опасных для человека. В том числе и бешенства.

Кстати, по данным кузбасских ветеринаров, даже в порядком надоевших кузбассовцам медведях есть один несомненный плюс – бешенством они не болеют. Ни одного случая в регионе не зафиксировано.