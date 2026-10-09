Общество

Губернатор Кузбасса сходил на ярмарку и записал "довольный" кружочек

Губернатор Кузбасса Илья Середюк вместе с главой Кемерово Дмитрием Анисимовым посетил сельскохозяйственную ярмарку на площади Советов и записал видео.

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В мессенджере MAX появился видео-кружок, на котором губернатор Кузбасса Илья Середюк вместе с главой Кемерово Дмитрием Анисимовым обходит сельскохозяйственную ярмарку на площади Советов.

Губернатор отметил разнообразие фермерской продукции: молочные изделия, мясо – свинину, баранину, говядину, а также мясопереработку и колбасы. Все это, по его словам, производят местные фермеры.

– Большое разнообразие фермерских продуктов. Все это местные фермеры, – сказал Середюк.

Он также напомнил, что ярмарка проводится не только в Кемерове, но и в Новокузнецке.

– Все очень вкусное, свежее, классное, – добавил Анисимов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кемерове будет проводиться сельскохозяйственная ярмарка.

Фото: VSE42.Ru
Видео: Илья Середюк
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