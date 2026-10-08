Бесплатная еда и горы мяса: в Кемерове пройдёт праздничная ярмарка

Завтра, 9 октября, в Кемерове пройдет сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В Кемерове 9 октября развернется сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Торговля на площади Советов стартует в 9:00 – всего будет работать около 70 точек. Об этом сообщили в администрации города.
По данным мэрии, покупателям предложат яйца, мясо, выпечку и сладости, мёд, овощи, а также широкий ассортимент отечественной рыбной продукции. Садоводы и дачники смогут приобрести саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, а мастера декоративно-прикладного творчества представят свои изделия – креативное рукоделие и предметы украшения интерьера.
– На ярмарке будет работать полевая кухня. Волонтеры помогут донести тяжелые сумки до остановки пожилым людям, – уточнили в администрации Кемерова.