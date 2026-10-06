Брошенный "Подорожник" наводит ужас на жителей кузбасского города - фото

В соцсетях Междуреченска появились публикации о разбитом павильоне "Подорожник" на Весенней площади.

Горожане крайне возмущены и интересуются, когда уже уберут этот разбитый в хлам павильон. По их словам, всё вокруг усыпано стёклами от него.

Жители также обратили внимание на недавний отчёт мэра, где он рассказывал, как убирают гаражи, которые никому не мешают. А теперь люди предлагают заняться реальными опасными объектами.

Напомним, что история с "Подорожником" в Кузбассе тянется давно. Ранее VSE42.RU сообщал, что кемеровчане тоже возмущались жутким бардаком на месте недавно уничтоженного павильона.

Также известно, что сеть стритфуда продолжает собирать судебные иски. В Новокузнецке почти 100 бывших сотрудников добились выплаты долгов по зарплате. Кроме того, в Кемерове директора сети отправили под суд за многомиллионные долги.