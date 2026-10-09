"Страшнее зверя нет": в Кузбассе ученый рассказал, кого панически боятся медведи

В интернете, включая зарубежные платформы, можно найти немало видео, где медведи спокойно реагируют на собак. Но есть и другая категория роликов – на них хищники впадают в панику при виде обычного кота и убегают. Разобраться, почему так происходит, VSE42.Ru помог заведующий кафедрой зоологии и экологии КемГУ Николай Скалон.

По словам ученого, кошка – животное, которое любит и умеет охранять свою территорию. А если у нее есть котята, она становится по-настоящему бесстрашной. Это единственное животное, которое с риском для жизни нападает на любое существо и жертвует собой ради потомства.

Именно это и пугает медведя: видя разъяренное, быстрое животное, которое бросается в атаку и издает громкие звуки, хищник предпочитает не рисковать и отступает. По словам Скалона, медведь при виде такого натиска просто пугается и решает не связываться.

Чаще всего в город выходят молодые медведи, которых выгнали взрослые старые самцы. Они еще не устроились в жизни, не завоевали свою территорию, и им в целом очень страшно. А тут навстречу – разъяренное существо, готовое защищать потомство, – подчеркивает эксперт.

Как пишет, например, "Правда.ру", есть и другая возможная причина. Как оказалось, страх перед кошками может быть заложен у них и на уровне инстинктов.

– В эпоху плейстоцена саблезубые кошки были главными конкурентами медведей, часто нападая на молодняк. Современные древние хищники оставили след в поведенческой экологии нынешних лесных обитателей. Мозг косолапого идентифицирует шипение и характерные резкие движения как сигналы опасного засадного охотника, – пишет издание.

Напомним, ранее мы писали о том, что около Кемерова снова заметили медведя.