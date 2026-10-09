Кальций для костей с неожиданным подвохом: врач раскрыла нюансы молочных продуктов

Молочные продукты считаются одним из главных источников кальция и белка, необходимых для крепких костей. Однако даже привычные кефир, творог и сыр подходят не всем: при некоторых заболеваниях важно учитывать состав продуктов и особенности организма. Об этом диетолог, эндокринолог и эксперт Роскачества Елена Сюракшина рассказала Pravda.Ru.

По словам специалиста, творог и натуральный йогурт обеспечивают организм белком и кальцием, которые необходимы для поддержания костной ткани. Кефир и другие кисломолочные продукты также могут помогать поддерживать нормальную микрофлору кишечника.

При этом эксперт советует выбирать продукты с минимальным количеством добавленного сахара и обращать внимание на состав. Особенно это касается йогуртов с фруктовыми наполнителями: некоторые из них по составу больше напоминают десерт, чем обычный кисломолочный продукт.

Отдельно Сюракшина остановилась на сыре – помимо кальция в нем есть и много соли.

– При гипертонии избыток соли нежелателен: он задерживает жидкость и может повышать давление. Поэтому людям с повышенным давлением не стоит налегать на этот продукт, – пояснила диетолог.

Неоднозначно специалист высказалась и о цельном молоке. При хорошей переносимости оно может быть источником полноценного белка, но людям с лактазной недостаточностью обычное молоко способно доставлять дискомфорт со стороны пищеварительной системы. В таком случае можно рассмотреть безлактозные варианты.