Выписался с больницы и умер: дело о смерти пациента в Кузбассе дошло до Москвы

В приёмную председателя СК России Александра Бастрыкина в соцсети "ВКонтакте" обратилась жительница Кузбасса. Женщина пожаловалась на то, как устанавливают обстоятельства смерти её отца.

По ее словам, мужчине оказали неквалифицированную медицинскую помощь. И он скончался.

В январе этого года мужчину госпитализировали в больницу. Несмотря на ухудшение состояния, через несколько дней его выписали. Потом он обратился в другую клинику. Там у него выявили осложнение. После этого мужчину доставили в ту же больницу.

– Однако экстренных мер предпринято не было. Спустя неделю мужчина скончался, – отметили в информационном центре СК России.

В СУ СК России по Кузбассу возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю кузбасского управления Бэликто Базарову доложить об установленных обстоятельствах. А после завершения расследования – о его результатах с учётом доводов из обращения.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее VSE42.RU сообщал, что Бастрыкин уже не раз брал на контроль громкие дела в Кузбассе.