Шокирующие детали: брат кемеровского блогера-самоубийцы Петросян зверски зарезал красавицу-фотографа

Татул и Милена Петросян

Сестра Татула в соцсетях обвиняет в самоубийстве брата его вдову Милену, которая якобы встречалась с другим.

– Если вы считаете, что это нормально, что она не развелась и уже целуется и едет на квартиру к этой мрази, то мне вам нечего говорить. Она и этот урод должны ответить за смерть моего брата. Она теперь лишь мать моих племянников, с ней я встречусь в суде, – написала Нарине Петросян.

Девушка добавила, что жена брата вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, "курила кальян с подругой, пока её брат умирал".

Милена на фоне происходящего отключила комментарии в соцсети и перестала публиковать новые посты. В последнем сторис она утверждала, что подписчики узнали только одну сторону и поспешили сделать выводы.

Ранее сообщалось, что кемеровскую блогершу затравили после суицида мужа.