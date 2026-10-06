Шокирующие детали: брат кемеровского блогера-самоубийцы Петросян зверски зарезал красавицу-фотографа

Наталия Кейль
Родным братом Татула Петросяна – мужа кемеровской блогерши Милены Петросян, который в начале октября совершил самоубийство – оказался Симон Петросян, зверски убивший несколько лет назад красавицу-фотографа Наталию Кейль, выяснил РЕН-ТВ.
Напомним, садистское убийство произошло в феврале 2024 года. Симон нанёс Наталии 30 ударов ножом и тупым предметом, девушка погибла на месте. В августе этого года убийце дали 9 лет и 11 месяцев строгого режима, также его обязали выплатить по 1 млн рублей матери и брату погибшей, 1,5 млн – её малолетнему сыну, а также компенсировать расходы на погребение.
Татул и Милена Петросян
Сестра Татула в соцсетях обвиняет в самоубийстве брата его вдову Милену, которая якобы встречалась с другим.
– Если вы считаете, что это нормально, что она не развелась и уже целуется и едет на квартиру к этой мрази, то мне вам нечего говорить. Она и этот урод должны ответить за смерть моего брата. Она теперь лишь мать моих племянников, с ней я встречусь в суде, – написала Нарине Петросян.
Девушка добавила, что жена брата вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, "курила кальян с подругой, пока её брат умирал".
Милена на фоне происходящего отключила комментарии в соцсети и перестала публиковать новые посты. В последнем сторис она утверждала, что подписчики узнали только одну сторону и поспешили сделать выводы.
Ранее сообщалось, что кемеровскую блогершу затравили после суицида мужа.