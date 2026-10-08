"Люди в очередях давно": власти рассказали, что происходит на АЗС в Петербурге

Ситуация с обеспечением бензином на автозаправках Петербурга начала восстанавливаться после нескольких недель перебоев. Об этом заявил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам спикера, Смольный продолжает следить за ситуацией на АЗС и взаимодействует с топливными компаниями, чтобы оперативно решать проблемы с поставками.

– Пару недель назад у нас были очереди. А если говорить в целом про страну, то люди в очередях давно, с лета. Мы первый раз с таким столкнулись. Сейчас ситуация восстанавливается, – отметил Бельский.

Он также рассказал о работе общественного транспорта. На маршруты, где возникала точечная нехватка бензина, власти вывели дополнительные автобусы и другие виды транспорта. Об этом пишет "КП-Петербург".

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала, что в Кузбассе опять ограничили продажу бензина. Также стало известно, как изменились цены на топливо в регионе за неделю.