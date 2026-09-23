Снова лимиты: в Кузбассе опять ограничена продажа бензина

Бензин на части заправок в Кузбассе нельзя заливать в бак сколько хочется, признало в среду, 23 сентября, областное министерство промышленности и торговли.

– На сети АЗС "Газпромнефть" в Кузбассе установлен лимит на отпуск бензина – 40 литров. Дизельное топливо отпускается без ограничений, – сказал минпромторг.

Ведомство заверяет, что мера временная и направлена на обеспечение стабильной доступности горючего, и вообще такое вводится по всей России, не только в Кузбассе.

Возможность наливать топливо в канистры в Кузбассе остаётся. Министерство также заверяет, что школьные автобусы в отдалённых территориях будут заправлять без ограничений. Всего в Кузбассе свыше 350 школьных автобусов, которые ежедневно привозят более 11 тысяч школьников.

По данным мониторинга 2gis, лимит в 40 литров ввели также на "Роснефти". Более того, заправка этой сети на проспекте Ленинградском в Кемерове временно закрыта.

Напомним, ограничения на бензин в Кузбассе начали вводить в середине июня из-за топливного кризиса. 31 июля лимиты начали снимать. Теперь же – в сентябре – они возвращаются.