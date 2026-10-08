Гигантский томат из Сибири оказался самым большим в мире – оценил судья из США

Жительница Красноярска вырастила томат весом 4,590 килограмма, который возглавил мировой рейтинг Great Pumpkin Commonwealth (GPC).

Great Pumpkin Commonwealth (GPC) – это международная организация, которая устанавливает стандарты и правила для соревнований по выращиванию гигантских овощей, а также ведет официальный рейтинг и учет рекордов.

Как рассказала сибирячка в своих соцсетях, гигантский помидор взвесили в одном из красноярских супермаркетов в присутствии свидетелей и представителей государственных СМИ. Для процедуры использовали сертифицированные весы, точность которых предварительно проверили до 1 грамма.

После взвешивания дачница подала заявку на включение результата в официальный рейтинг GPC. Затем с ней по видеосвязи связался судья из США.

Во время проверки она подробно показала томат со всех сторон, чтобы подтвердить, что плод целый и не имеет повреждений. После этого судья поздравил ее с результатом и подтвердил мировой рекорд. Об этом пишет "КП-Красноярск".

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что тыква-гигант из Сибири покорила всех на ВДНХ в Москве.