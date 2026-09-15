Тыква-гигант из Сибири покорила всех на ВДНХ в Москве

Тыква-гигант стала главным триумфатором Национального чемпионата урожая "Битва гигантов" на ВДНХ в Москве. Овощ весом 817 килограммов победил в своей категории, почти на 200 кг обойдя ближайшего конкурента.

Вырастил рекордсменку 12-летний школьник из села Савватеевка Ангарского района Приангарья. Тыква сорта "Атлантик гигант" стала одной из самых крупных за всю историю российского первенства – она вошла в топ-5 крупнейших овощей за все время проведения чемпионата.

"Битва гигантов" собрала в столице больше 100 необычных экспонатов со всей России. В конкурсе участвовали как начинающие садоводы, так и опытные аграрии.

Семья школьника в ближайшие дни вернется в домой, а 817-килограммовая тыква останется в Москве. После завершения фестиваля урожая, который продлится до 27 сентября, ее разрежут на части. Семена отправят юному победителю, пишет ИА "Сибирские новости".

Напомним, в "Битве гигантов" также принимала участие кемеровчанка Ольга Митичкина. Она привезла на чемпионат огромную тыкву весом 256 килограммов.