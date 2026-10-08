"Убил, утащил и зарыл свинью": медведи устроили лютый беспредел на Урале

Первый медведь несколько раз приходил на парковку у карьера по добыче золота и руды, расположенного примерно в 60 километрах от Ивделя. В ночь с субботы на воскресенье он повредил около десяти машин.

Хищник выдавливал окна, вырывал двери, вскрывал капоты и отламывал боковые зеркала. Предположительно, он искал в автомобилях еду.

В ночь с понедельника на вторник зверь вернулся и снова повредил несколько машин. В общей сложности он разгромил 11 автомобилей.

После этого в район направили охотников. Утром 7 октября стало известно, что медведя застрелил местный охотник, действовавший по соответствующей лицензии.

– Еще один дикий зверь аналогичной породы был найден вчера вечером в микрорайоне Ивдель-3 на территории лесозавода – с тем же финалом. Этот незваный гость накануне забрался через забор дачного поселка, сломал сарай, убил, утащил и зарыл большую свинью, – рассказал "КП-Екатеринбург" официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых.

По словам правоохранителя, тушу животного позже обнаружили в яме. Чтобы достать ее оттуда, потребовались усилия трех мужчин.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе от опасных хищников спасли старушку. Также стало известно, что дикий медведь снова пришёл к Кемерову – инспекторы экстренно поехали разбираться.