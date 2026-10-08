Происшествия

Дикий медведь снова пришёл к Кемерову – где он теперь

Около Кемерова снова заметили медведя. Инспекторы экстренно поехали разбираться.

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Накануне в деревне Береговая южнее Кемерова заметили дикого медведя. Жители сообщили о звере на 112, и на место тут же отправились инспекторы, рассказал в четверг министр лесного комплекса и охотхозяйства Евгений Бойко.

– Мобильная оперативная группа Министерства выехала на место. Зверя отогнали на другой берег, – сказал Бойко.

Прямо сейчас инспекторы патрулируют территорию, чтобы не позволить косолапому вернуться. Министр призывает кузбассовцев при появлении мишек около поселений звонить 112.

Однако не нужно сеять панику на ровном месте: некоторым кузбассовцам медведи уже мерещатся.

Фото: Макс / Евгений Бойко
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