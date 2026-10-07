"Залазили в стайки, ломали заборы": в Кузбассе спасли старушку от опасных медведей

В Тяжинском округе местные жители обратились в министерство с благодарностью в адрес главного государственного инспектора Дениса Ащука. Поводом стало нашествие медведей в деревне Чулым: хищники забирались в стайки, ломали заборы, проникали во дворы и разоряли ульи. Проблему удалось решить благодаря оперативной работе инспектора и его помощников. Об этом сообщил министр лесного комплекса и охотхозяйства Кузбасса Евгений Бойко.

– Выражаем огромную благодарность Вашему сотруднику. Он оперативно отреагировал на сигнал. Дело в том, что в деревне хозяйничали медведи, залазили в стайки, ломали заборы, проникли во дворы, уничтожили несколько ульев. Денис Николаевич лично приехал и решил проблему! Особенно и отдельно приехал к одинокой пожилой женщине, которая живёт на отшибе деревни, и успокоил её, – говорится в обращении.

Ситуация была непростой: медведи вышли к жилью, что всегда представляет серьезную угрозу. В ходе ночного рейда Денис Ащук вместе с помощниками Павлом Кошелевым и Александром Музылевым обнаружили двух хищников в опасной близости от деревни. На основании выданных разрешений на добычу они застрелили зверей.

– По итогам мероприятий по обеспечению безопасности жителей буду ходатайствовать перед губернатором Кузбасса Ильей Середюком о поощрении добровольных помощников-охотников, которые наравне с госинспекторами несут ночные дежурства, оберегая покой наших земляков, – написал Евгений Бойко.

Напомним, ранее в министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса рассказали, что медведь, нашедший еду возле человека, придёт снова. А по его следам могут прийти и другие.