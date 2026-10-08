"Группа максимального риска": каким людям сильнее всего грозит выгорание – психолог

Просыпаться уже уставшим, раздражаться из-за любимой работы и тратить часы на простые задачи – не всегда признак лени или плохого характера. В некоторых случаях так может проявляться эмоциональное выгорание. О том, кто особенно подвержен такому состоянию, "Радио 1" рассказала психолог Вера Багаева.

По словам специалиста, в группе повышенного риска находятся перфекционисты и идеалисты. Особенно это касается молодых специалистов, которые приходят на работу с очень высокими ожиданиями, а затем сталкиваются с реальными условиями и нагрузкой.

Вторая группа – люди с высокой эмпатией, которым сложно отделять чужие переживания от собственных. Они могут слишком сильно сопереживать окружающим, не выстраивать профессиональную дистанцию и жертвовать собственным отдыхом и эмоциональным состоянием.

– И третий – тихие исполнители, безотказные люди, которые не умеют говорить "нет". Они берут любые дополнительные задачи, молча терпят неудобства, копят агрессию внутри – и она их в итоге выжигает дотла, – рассказала психолог.

Чтобы раньше замечать признаки стресса, эксперт советует использовать своеобразный ритуал "вход-выход". Перед началом и после окончания рабочего дня можно сделать несколько глубоких вдохов и обратить внимание на собственное состояние: что чувствует тело и где появилось напряжение.