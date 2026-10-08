Чудо-капсулы от старости и рака: токсиколог Кузбасса раскрыл правду популярного препарата

Как сообщил в своих соцсетях главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов, сквален – это не чудо-лекарство. И не панацея от старости и рака.

Что такое сквален? Это жидкий углеводород из группы тритерпенов. Его название происходит от латинского слова Squalus – "акула". Впервые его выделили именно из печени акулы.

Но интересно другое. Наш организм сам производит сквален. Он – промежуточное звено на пути к холестерину. А из холестерина потом строятся стероидные гормоны, желчные кислоты и витамин D.

В вакцинах эмульсию со скваленом используют для усиления иммунного ответа. Например, в некоторых противогриппозных вакцинах его около 9,75 мг на дозу. Но это инъекция вместе с антигеном, а не капсула для приёма внутрь.

Теперь о главном. Почему "молодость" и "онкология" не подтвердились?

Да, у грызунов сквален снижал частоту химически вызванных опухолей. И смягчал токсичность химиотерапии.

– Нет крупных контролируемых испытаний на людях, где капсулы сквалена замедляли бы старение или лечили опухоль, – отметил токсиколог Константин Сиворонов.

Кроме того, врач пояснил, что это БАД, а не лекарство. Лечебную эффективность таких капсул не подтверждали. А в инструкциях к жиру печени акулы беременность и кормление грудью указаны как противопоказания.

Острой токсичности у сквалена не описано. Но данных о длительном приёме доз выше пищевых тоже нет.

Что советует токсиколог? Разумнее получать сквален из пищи. Ложка нерафинированного оливкового масла – это доказанная польза для сосудов. А капсулы с обещаниями омоложения – скорее красивая упаковка, чем реальная наука.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что Константин Сиворонов раскрыл правду о популярном антибиотике, который загадочно исчез из аптек.