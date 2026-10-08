Здоровье

Адские головные боли в магнитную бурю: какие лекарства точно помогут – врач

Терапевт Людмила Лапа перечислила лекарства, которые помогут пережить магнитную бурю.

Головная боль во время магнитных бурь может сильно ухудшить самочувствие. Что можно сделать при появлении неприятных симптомов, "Радио 1" рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам специалиста, людям, которые уже знают о своей реакции на магнитные бури, важно заранее учитывать возможное ухудшение самочувствия.

– Если голова раскалывается, не только не помешает, а рекомендуется выпить аспирин, потому что любое улучшение реологии крови позволит перенести нагрузку. Если ощущается тяжесть, "отёкшая" голова, то разрешаются сосудистые капли. Можно капнуть по одной капельке в каждую ноздрю, и тогда всё будет хорошо, – отметила терапевт.

Кроме лекарств, специалист советует сделать режим в такие дни максимально спокойным. Не стоит перегружать себя физически и эмоционально, а также желательно обеспечить полноценный сон.

– Перед приёмом любых лекарств, включая аспирин и сосудистые капли, рекомендуется проконсультироваться с врачом, – подчеркнула эксперт.

Напомним, ранее магнитная буря накрыла Кузбасс.

Фото: magnific.com / wayhomestudio
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