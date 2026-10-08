Адские головные боли в магнитную бурю: какие лекарства точно помогут – врач

Головная боль во время магнитных бурь может сильно ухудшить самочувствие. Что можно сделать при появлении неприятных симптомов, "Радио 1" рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам специалиста, людям, которые уже знают о своей реакции на магнитные бури, важно заранее учитывать возможное ухудшение самочувствия.

– Если голова раскалывается, не только не помешает, а рекомендуется выпить аспирин, потому что любое улучшение реологии крови позволит перенести нагрузку. Если ощущается тяжесть, "отёкшая" голова, то разрешаются сосудистые капли. Можно капнуть по одной капельке в каждую ноздрю, и тогда всё будет хорошо, – отметила терапевт.

Кроме лекарств, специалист советует сделать режим в такие дни максимально спокойным. Не стоит перегружать себя физически и эмоционально, а также желательно обеспечить полноценный сон.

– Перед приёмом любых лекарств, включая аспирин и сосудистые капли, рекомендуется проконсультироваться с врачом, – подчеркнула эксперт.

Напомним, ранее магнитная буря накрыла Кузбасс.