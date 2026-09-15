Кузбасс накроет магнитная буря: когда ждать удара

По данным сервиса Time-in, на следующей неделе ожидается магнитная буря. Больше сильных возмущений магнитного поля в этом месяце не прогнозируется.

Так, магнитная буря начнется 23 сентября – она будет слабой. Вечером 24 сентября она усилится до умеренной и продержится до середины дня 26 сентября. После этого в течение суток буря останется малой и прекратится.

Метеозависимым людям в эти дни стоит быть внимательнее к самочувствию: возможны головные боли, скачки давления и общая слабость. Специалисты советуют больше отдыхать, избегать стрессов и пить больше воды.