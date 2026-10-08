До облысения – один шаг: врач назвала тревожные признаки проблем с волосами

Ухудшение состояния волос многие привыкли списывать на стресс, усталость или возраст. Однако в некоторых случаях такие изменения могут быть поводом для обращения к врачу. На какие признаки стоит обратить внимание, "Радио 1" рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Майя Тимофеева.

По ее словам, обратиться к врачу стоит уже при первых признаках выпадения волос в области пробора или височно-лобной зоны.

Еще один повод для визита к специалисту – диффузное выпадение, когда большое количество волос начинает равномерно выпадать по всей поверхности головы.

– Обратиться стоит и при появлении участков облысения по типу алопеции (полное отсутствие волос на ограниченном участке кожи головы, бровей и ресниц). Также поводом для визита к врачу являются ломкость и сечение волос, резкое увеличение количества седых волос, – отметила косметолог.

Отдельная группа симптомов связана с состоянием кожи головы. Поводом для обращения к специалисту могут стать перхоть, зуд, шелушение, высыпания, бляшки и другие признаки воспаления.

По словам Тимофеевой, врач должен назначить необходимое лечение, чтобы улучшить структуру и качество волос.