Стая рванет за вами: ветврач раскрыла роковую ошибку при встрече с бродячими собаками

Как вести себя при встрече со стаей, "Газете.Ru" рассказала ветврач SUPERPET Елена Фроленко.

По словам специалиста, большинство бездомных собак стараются избегать контакта с человеком. Агрессия чаще возникает, когда животные защищают территорию, потомство или еду либо сильно пугаются.

Если собаки просто заметили человека и не проявляют агрессии, лучше спокойно продолжить путь, не ускоряя шаг и не пытаясь прогнать животных. Если стая начинает приближаться, следует остановиться и не поворачиваться к собакам спиной. Эксперт советует встать боком, не смотреть животным пристально в глаза и сохранять спокойствие, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

– Бег почти всегда включает у собак инстинкт преследования. Даже животные, которые не собирались нападать, могут побежать следом просто потому, что перед ними убегающий объект, – объяснила Елена Фроленко.

Если собаки уже лают, окружают человека или делают выпады, важно не падать и постараться сохранить вертикальное положение. При возможности медленно отойти к дереву, автомобилю, забору или подъезду, чтобы ограничить животным доступ хотя бы с одной стороны. Рюкзак, сумку, куртку или зонт можно держать перед собой как дополнительный барьер.

Если избежать укуса не удалось, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, советует специалист.

Напомним, ранее кемеровчане рассказали, что из-за стаи из 15 бродячих собак дети боятся ходить в школу. В Белове пес и вовсе напал на ребенка прямо посреди улицы.