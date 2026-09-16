"Дети боятся идти в школу": кемеровчане пожаловались на стаю из 15 собак

Жители Кемерова вновь жалуются на стаи бродячих собак. На этот раз о проблеме сообщили жильцы дома на улице Космической, 4Б. По словам автора видео, во дворе бегают около 15 собак, которые кидаются на людей.

– Недавно эти собаки растерзали кошку и кинулись на нас во дворе дома, на меня с детьми. Дети уже боятся идти в школу из-за этих собак, – написала местная жительница.

Женщина обратилась к администрации с просьбой принять меры.

Напомним, кемеровчане уже неоднократно жаловались на бродячих собак в разных районах города. Так, например, о проблеме сообщали жители Кировского района города. Тогда ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Кроме того, редакция VSE42.Ru также публиковала специальный материал, в котором выясняла, сколько денег тратит область на отлов собак и какой результат это приносит.