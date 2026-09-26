Что реально вырастить дома: агроном назвал культуры для квартиры

Для VSE42.Ru на вопросы о домашних посадках ответил агроном бренда "Фитактив" Николай Бессарабов. По его словам, в квартире лучше всего приживаются культуры с небольшой корневой системой и коротким периодом роста.

Самым простым вариантом эксперт назвал зелень – салат, рукколу, укроп, петрушку, базилик, шпинат и зеленый лук. При правильном освещении можно получить и урожай томатов черри, а также компактных сортов огурцов. Для дома агроном советует выбирать карликовые томаты и партенокарпические огурцы, которые способны формировать плоды без участия насекомых-опылителей.

Что касается неподходящих культур, то для квартиры сложнее подходят высокорослые томаты, обычные сорта огурцов для открытого грунта, крупные плодовые деревья и требовательные экзотические культуры.

– Они занимают много места и требуют особого микроклимата, – подчеркивает специалист.

При выборе растения эксперт советует учитывать реальные условия квартиры: количество света, объем горшка и возможность регулярного ухода.