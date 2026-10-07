Невероятная красота: в Кузбассе выпал снег

Горы в Шерегеше завалены снегом, показывают утром в среду, 7 октября, установленные там камеры, с которых идёт трансляция в реальном времени.

Судя по кадрам, толстый слой снега покрыл горнолыжные склоны, где в зимний сезон катаются туристы на лыжах и сноубордах. В соцсетях увиденное назвали "первым снегом". Неизвестно, как долго он там продержится.

В Кемеровском гидрометцентре сайту VSE42.Ru рассказали, что снег в среду в Шерегеше – это норма, так как этот день ожидался самым холодным на неделе. Тем не менее в остальном Кузбассе снега не видели.

– В Тисульском округе и на других территориях в ночь на среду фиксировали мокрый снег, – сказали в метеоцентре.

Напомним, до конца недели погода будет крайне капризной в Кузбассе, а с понедельника она должна успокоиться.

Напомним, впервые за сезон снег выпал в Шерегеше ещё в первых числах сентября.