Погода в Кузбассе станет еще хуже - продлено штормовое предупреждение

По данным Кемеровского гидрометцентра, непогода в регионе не отступает. В ночь на 8 октября местами по области пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, ожидается усиление юго-западного ветра до 15–20 м/с, понижение температуры и отложение мокрого снега.



Днем 8 октября в Кузбассе ожидается переменная облачность. Ночью температура составит от – 3 до +2, днем воздух прогреется до +7,+12, местами – до +17. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный: ночью 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с, днем 6–11 м/с, местами порывы 13–18 м/с. Ночью местами небольшие осадки, по востоку и в горах юга – умеренные дожди с мокрым снегом, днем местами небольшие дожди. Ночью и утром возможны гололедные явления.



В Кемерове ночью ожидается от – 1 до +1, днем – от +10 до +12. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный: ночью 5–10 м/с с порывами до 16 м/с, днем 6–11 м/с с порывами до 13–18 м/с. Ночью пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем – преимущественно без осадков.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, когда ждать окончательной перестройки природы на зиму. Так, ожидается установление постоянного снежного покрова и ледостава на реках с 1 ноября.



Однако в Кемеровскую область ещё вернётся тепло.