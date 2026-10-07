Уснул с открытым окном, проснулся – с простудой: когда проветривание опасно – врач

Об опасности ночного проветривания интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва.

По словам специалиста, ориентироваться нужно прежде всего на температуру внутри комнаты. Оптимальной для сна считается температура около 18–20 °C. Если после проветривания в спальне сохраняется такой уровень, закрывать окно необязательно.

– Если температура в спальне опускается ниже 16–17 °C, а вы чувствуете, что замерзаете, – окно лучше прикрыть или оставить на микропроветривании, – отметила специалист.

Опасность может представлять и сильный сквозняк. Постоянный поток холодного воздуха, направленный прямо на спящего, способен привести к переохлаждению и нарушить сон. Поэтому при сильном ветре, дожде или температуре ниже нуля оставлять окно полностью открытым врач не рекомендует.

При этом распространенное мнение о том, что из-за открытого окна возникает простуда, неверно. Простудные заболевания вызывают вирусы, а не холодный воздух. Однако переохлаждение может ослабить местную защиту слизистых оболочек носа и горла, из-за чего организму становится сложнее противостоять инфекции.

Особенно внимательно к температуре в спальне стоит относиться маленьким детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Переохлаждение при болезнях сердца и сосудов, бронхиальной астме, хроническом бронхите, заболеваниях почек, ревматологических и аутоиммунных заболеваниях может спровоцировать ухудшение состояния.

Есть и простой ориентир: если ночью человек просыпается от холода, начинает испытывать озноб или мышечную скованность, окно лучше закрыть.

– Если вы или ребенок замерзли ночью, проснулись с ознобом – окно лучше прикрыть, а не "терпеть ради свежего воздуха", – подчеркнула терапевт.

Напомним, ранее кузбассовцам назвали симптомы опасной инфекции, которую можно подхватить, где угодно.