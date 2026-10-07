Как отразился круглогодичный призыв в армию на Кузбассе – рассказал военком

Текущий год стал первым, когда призыв проходит в Кузбассе в течение всего года, и это дало возможность призывникам заранее пройти медосвидетельствование и мероприятия, связанные с профессионально-психологическим отбором. Всё это помогло разгрузить военкоматы, рассказал журналистам в среду военный комиссар Кузбасса Сергей Рязанцев.

– Это разгрузило военные комиссариаты, дало плановость в работе, поэтому порядка 70% к периоду отправок вышли с принятыми решениями о призыве, – сказал военком.

Напомним, в прошлом году президент издал указ о круглогодичном призыве в армию, после этого губернатор Илья Середюк постановил проводить призыв в 2026 году с 1 января по 31 декабря. Отправляют призванных к месту прохождения службы два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее Сергей Рязанцев рассказал об особенностях осеннего призыва и а также то, куда попадают талантливые призывники.