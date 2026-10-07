Особый отбор: военком Кузбасса раскрыл, куда попадают талантливые призывники

В Кемерове 7 октября прошла встреча военного комиссара Кемеровской области – Кузбасса полковника Сергея Рязанцева с представителями СМИ.

В ходе брифинга стало известно много интересного.

В Вооружённых силах России создано 18 научных подразделений. Туда берут самых талантливых призывников. Тех, кто склонен к научной работе. Тех, кто годен к службе. И тех, у кого есть высшее образование по профилю. Причём профиль должен совпадать с направлениями научных исследований, которые ведутся в интересах Минобороны.

– Перед теми, кто прошел отбор, открываются большие перспективы и возможности, – рассказали журналистам на брифинге.

Операторы научных подразделений получают уникальную возможность. Они участвуют в научной работе в области обороны. Работают на самом современном оборудовании. И делают это под руководством ведущих специалистов.

Отбор кандидатов проходит персонально. Ищут их в военных вузах и военкоматах.

Результат уже есть. Весной этого года в научное подразделение отправились служить четверо призывников из Кемеровской области.